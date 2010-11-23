Презентація книги про життя дітей-сиріт «Соленое детство»

У п’ятницю, 26 листопада, о 10.30 в УНІАН відбудеться презентація книги Олександра ГЕЗАЛОВА «Соленое детство» про життя дітей-сиріт. Олександр ГЕЗАЛОВ - голова Карельської громадської молодіжної організації «Равновесие», консультант соціального Центру «Попечение». Випускник дитячого будинку, в якому він провів 16 років. Після дитячого будинку служив на атомному підводному човні торпедистом. Здобув 5 освіт, одна з яких вища - соціальна. Шеф-редактор сайтів «Сиротская душа -sirotinka.ru» і «Stop-abort. Ru – В защиту жизни», «Союзу випускників дитячих будинків Росії uspeshnye-siroty.ru».

У ході презентації також розглядатимуться проблеми інтернатної системи України і шляхи її реформування.

Учасники прес-конференції: Олександр ГЕЗАЛОВ, російський громадський діяч, публіцист, випускник радянського дитбудинку;

Дарина КАСЬЯНОВА, керівник програм і проектів Фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України».

Всі бажаючі одержать в подарунок книгу від автора.

Презентація відбудеться за адресою: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зал.

Потрібна акредитація. Телефони: +38(044) 502-52-12; +38(050)474-34-42.