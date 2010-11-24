Вашингтон і Сеул продемонструють КНДР, на що вона наривається

США і Південна Корея, обговорюючи ситуацію з обстрілом напередодні острова Йонпхьондо артилерією Північної Кореї, вирішили провести 28 листопада спільні військові навчання.

Як повідомляє NEWSru, у заяві Білого дому зазначається, що таку домовленість було досягнуто у ході телефонної розмови між Президентом США Бараком ОБАМОЮ і Президентом Південної Кореї ЛІ Мін Баком.

Як стало відомо, у навчаннях візьме участь американський атомний авіаносець George Washington.

Як зазначається у комюніке, Б.ОБАМА у бесіді з південнокорейським колегою різко засудив обстріл КНДР острова Йонпхьондо, в результаті якого 2 особи загинули, 16 отримали поранення. Крім того, американський лідер запевнив президента Республіки Корея в солідарності Вашингтона з Сеулом, повідомляє ІТАР-ТАСС.

У результаті президенти вирішили, що кращим виходом з цієї ситуації буде проведення посилених тренувань військ двох країн у рамках тісної співпраці у сфері безпеки між двома країнами, а також для того, щоб підкреслити міцність альянсу між США і Південною Кореєю і відданість збереженню миру і стабільності у регіоні.