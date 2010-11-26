Вибори до ВР навесні 2011 року можуть бути вигідними лише Тимошенко?

Вибори до Верховної Ради України навесні 2011 року можуть бути вигідними лише для лідера опозиції Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в переданому УНІАН огляді важливих подій Центру Східних досліджень (OSW, Варшава).

„Пришвидшені вибори вигідні лише Блокові Юлії ТИМОШЕНКО, яку непокоїть можливість його серйозного ослаблення або навіть повного розбиття Партією регіонів. Усі інші парламентські партії підтримують пізніший строк, розраховуючи на ріст популярності”, - відзначають польські експерти.

Аналітики зауважили, що підтримка парламентом 19 листопада закону про вибори до ВР в жовтні 2012 року понад 300 голосами свідчить, що документ буде ухвалений без проблем під час наступної сесії в 2011 році.

„Це означає, що в керівництві Партії регіонів остаточно перемогла думка, що через зменшення популярності не треба поспішати з виборами”, - відзначають експерти.

Як повідомляв УНІАН, на думку польського аналітика Гжегожа ГРОМАДСЬКОГО, парламентські вибори в 2012 році вигідні, як провладним силам, так і опозиції, оскільки кожен з них буде розраховувати за найближчі два роки добитися росту популярності серед виборців.

Довідка УНІАН. Проблема дати нових парламентських виборів в Україні виникла після скасування конституційної реформи 2004 року, яка визначала для депутатів 5-річну каденцію, в той час, як Конституція 1996 року – 4-річну.

Верховна Рада підтримала збереження 5-річної каденції, яку теж затвердив Конституційний суд.