У Полтаві підприємці пікетували міськраду

Сьогодні у Полтаві близько 400 підприємців пікетували міську раду з вимогою ухвалити звернення до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не підписувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, перед присутніми виступили голова Союзу вкладників України Сергій КАПЛІН, депутат міськради Полтави Олександр ШАМОТА та інші.

У свою чергу, мер Полтави Олександр МАМАЙ повідомив, що у порядку дня роботи сесії це питання не передбачене і відмовився виносити його на розгляд.

Разом з тим він зустрівся з пікетниками і обговорив проблемні питання розвитку підприємництва в Полтаві.