У Єгипті російській туристці акула відкусила руку

У Єгипті в місті Шарм-ель-Шейху акула напала на російську туристку й, за свідченням очевидців, відкусила їй руку. Як повідомила УНІАН журналістка з України, яка перебувала в цей час на пляжі, російська туристка купалася в морі й почала кричати «Акула! Акула!». Її витягнули працівники готелю, на території якого знаходиться пляж,перемотали руку рушником, аби зупинити кровотечу. За словами рятівників, туристка була «вся покусана, і в неї немає кисті руки».

Очевидці на пляжі розповідають, що російські туристи часто беруть з ресторану м’ясо, аби пригодовувати риб. М’ясо могло привабити й акул.