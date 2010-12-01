Опозиція "не дозволить довести країну до банкрутства"

Глава Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА пропонує парламенту прийняти Декларацію економічної свободи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, про це вона заявила на брифінгу у Верховній Раді.

За її словами, Декларація економічної свободи поставить жорсткі рамки для бюджетного процесу і не дозволить уряду довести країну до банкрутства.

Народний депутат нагадала, що в останні місяці не виконується план бюджету з доходів, уряд йде на колосальні запозичення коштів у Міжнародного валютного фонду, а через провал податкової реформи зірвана підготовка бюджету на наступний рік.

«Щоб не допустити подальшого руху країни до банкрутства, ми підготували Декларацію економічної свободи. У документі, який пропонується прийняти Верховній Раді, закладено основні економічні критерії та принципи, за які не можна виходити, якщо ми говоримо про подальший розвиток країни», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Декларація економічної свободи підготовлена групою депутатів з опозиційних фракцій, що представляють економічний блок у парламенті і не згодні з економічною політикою, яку сьогодні проводить влада. Зокрема, в держбюджеті пропонується встановити максимальний розмір державного боргу країни на рівні 30% від ВВП.

«Сьогодні зовнішній борг в перерахунку на душу населення перевищує 800 дол. Тобто кожен українець через марнотратну політику запозичень влади винен майже 1000 доларів», - підкреслила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, уряд не повинен самовільно розпоряджатися майбутнім українців.

Крім того, депутати пропонують поставити жорсткі рамки, що обмежують розмір дефіциту бюджету, – не більше 3%, оскільки будь-яке перевищення дефіциту бюджету зрештою призводить до скорочення соціальних гарантій держави.

Крім цього, в Декларації пропонується заборонити формування і використання позабюджетних фондів, кошти яких розподіляються непрозоро і відкривають прямий шлях до корупції державних чиновників.

Також документом передбачено низку заходів із гарантування соціальних стандартів життя українців. Зокрема, Декларація встановлює, що зростання комунальних тарифів не повинно перевищувати показник інфляції. Крім того, пропонується переглянути порядок формування споживчого кошика, на підставі якого формується прожитковий мінімум. «Споживчий кошик повинен відповідати реальним потребам сучасного українця, а сьогодні він складений за нормативами споживання 10-річної давності», - зазначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку глави Комітету Верховної Ради з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, в бюджеті на 2010 рік і подальших документах має бути чітко визначений рівень безробіття. «На тлі спроб ухвалення репресивного Податкового кодексу уряд не зовсім адекватно оцінює загрозу зростання безробіття в країні. Ми вважаємо, що бюджет повинен стати стимулом зростання економіки і створення додаткових робочих місць, а тому показник безробіття не повинен перевищувати 7%», - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.