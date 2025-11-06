Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися.

7 листопада у більшості регіонів України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє "Укренерго". Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень:

з 08:00 до 21:00 — обсягом від 0.5 до 1.5 черги;

з 08:00 до 22:00 — для промислових споживачів.

В Telegram "Укренерго" наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Також компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо.

Російські атаки по енергетиці України

З початку осені Росія активізувала атаки на українську енергетику. Зокрема, 4 листопада загарбники завдали нових ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області, внаслідок яких частина споживачів залишилися без електроенергії.

6 листопада, Росія знову вдарила по вугільних шахтах в Дніпропетровській області. Внаслідок удару вісім шахт було знеструмлено, а під землею в момент атаки перебували тисячі гірників.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголошував, що тактика ударів РФ по українській енергосистемі змінилася – окупанти намагаються довести її до непридатного стану.

