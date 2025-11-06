Завдяки новому високошвидкісному сполученню залізницею в Європі час подорожі скоротиться вдвічі.

Європейська комісія анонсувала план прискорення розвитку високошвидкісних залізниць по всьому Євросоюзу, пропонуючи пасажирам значне скорочення часу подорожі. Потенційний обсяг інвестицій в модернізацію залізниць складає понад 500 мільярдів євро, повідомляє сайт Єврокомісії.

План підтримує собою подвійну мету ЄС: зміцнення глобальної конкурентоспроможності Європи та досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року (стан, за якого кількість вуглекислого газу, або CO₂, що викидається в атмосферу, врівноважується кількістю, що видаляється).

Тривалість багатьох популярних залізничних маршрутів по всій Європі скоротять вдвічі в порівнянні з сьогоднішнім днем. Так, до 2030 року пасажири зможуть подорожувати з Берліна до Копенгагена за чотири години замість семи.

До 2035 року час подорожі між Софією та Афінами становитиме лише шість годин залізницею замість 13. Нові транскордонні сполучення з'єднають країни Балтії та дозволять пасажирам подорожувати з Парижа до Лісабона через Мадрид.

До 2040 року всі основні транспортні вузли ЄС поєднають залізничними магістралями з пропускною швидкістю мінімум 200 км/год. Причому більшість буде працювати на швидкості від 250 км/год.

За умов інвестицій в розмірі 540 млрд євро, Єврокомісія очікує, що економічний ефект від реалізації плану перевищить 750 млрд євро. Це відбудеться завдяки покращенню мобільності, стимуляції туризму, розвитку логістики та скороченню шкідливих викидів.

Левову частку витрат візьмуть на себе національні уряди та залізничні компанії. Фінансування безпосередньо з бюджету Євросоюзу заплановане в межах 10%.

Стан європейської залізниці зараз - останні новини

На сьогодні якість залізничного сполучення в ЄС подекуди залишає бажати кращого. Так, у Німеччині за перші півроку 2025 кожен третій потяг міжміського сполучення прибув із запізненням. Головною причиною такої невластивої для німців непунктуальності називають зношеність місцевої залізничної мережі.

Тож аби покращити статистику, в місцевій залізничній компанії Deutsche Bahn почали практикувати дострокове скасування рейсів. Якщо поїзд затримується, його "обнуляють" - відповідно, він вже не враховується у показниках пунктуальності.

