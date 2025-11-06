Кремлівський диктатор може переслідувати відразу кілька цілей.

Росія зосереджує вогневу міць і війська на Покровську. Після більш ніж року боїв Покровськ значною мірою перетворився на купу руїн. Його довоєнне населення в 60 000 осіб скоротилося до менш ніж 1 300 жителів.

Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим містом, втраченим Україною з часів боїв за Бахмут у травні 2023 року. Його розглядають як останню велику перешкоду, що заважає російським військам наблизитися до Слов'янська і Краматорська - єдиних великих міст Донецької області, які залишаються під контролем України і на які давно претендує кремлівський диктатор Володимир Путін, пише The New York Times.

Навіщо Росії потрібен Покровськ

Захоплення Покровська може допомогти Кремлю просувати наратив про те, що Росія наступає на полі бою і що війна для України буде ставати тільки гіршою, якщо вона не погодиться на важкі умови Москви для завершення військових дій. Путін проігнорував заклики президента США Дональда Трампа про припинення вогню, продовжуючи наступ на фронті.

Україна ж бореться за утримання Покровська частково для того, щоб спростувати цей наратив, особливо домагаючись більшої підтримки від непередбачуваної адміністрації Трампа.

ЗМІ пише, що, крім геополітичного посилу, військове значення втрати Покровська для України може бути відносно невеликим. Поступові російські успіхи дістаються величезною ціною. Хоча Україна прагне утримати Покровськ, військові командири стверджують, що важкі втрати, які ЗСУ завдають російським військам у цьому районі, завдають шкоди російській військовій кампанії загалом.

"Примітно в Покровську те, що російським силам знадобилося так багато часу, щоб досягти того, що було для Путіна головним пріоритетом. Це протвережує тих, хто прогнозує швидке захоплення Донецька", - сказала високопоставлена співробітниця Пентагону в адміністрації Байдена Лора Купер.

Як зараз виглядають бойові дії

У матеріалі йдеться, що бої в Україні перетворилися на просування, схоже на "протягування через цементну масу". На відкритих ділянках фронту дрони роблять будь-яке переміщення на глибину до 25 кілометрів смертельно небезпечним - цю зону називають "кіллзоною". Важку техніку, включно з танками, там майже не використовують.

Українські військові ховаються в укриттях і розбитих будівлях, сплять під кевларовими ковдрами. Російські сили переміщаються короткими перебіжками групами по дві-три людини.

Українські військовослужбовці кажуть, що очікують продовження війни приблизно в такому ж стилі: росіяни жертвуватимуть величезною кількістю солдатів заради мінімальних просувань. Загалом, згідно з недавнім дослідженням, у війні було вбито або поранено майже один мільйон російських військовослужбовців - більш ніж удвічі більше, ніж українських.

"Одним із ключових чинників, що призвели до погіршення ситуації в Покровську, стало просування Росії на схід від Добропілля в серпні", - зазначив старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

До кінця вересня територія навколо Покровська являла собою пустку з обгорілої техніки і будівель. Дрони повзали по руїнах міста і заглядали в підвали, вишукуючи цілі. При цьому деякі військові та аналітики побоюються, що Україна знову буде занадто довго відтягувати рішення про відступ, як це було в минулих боях у Курській області Росії або в таких містах, як Авдіївка в Донецькій області.

Ситуація навколо Покровська - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Покровськ став небезпечною дилемою для Києва і шансом для Путіна.

У голові кремлівського диктатора захоплення цього міста має бути саме тим, що "переконає" президента США в "неминучості" російської перемоги, а також у "марності" подальшої допомоги Україні.

Крім того, ми розповідали про те, яке місто може стати наступною ці ллю для російських окупантів після втрати Покровська та Мирнограда.

