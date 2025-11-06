За весь рік більша кількість штурмів фіксувалася лише двічі.

Російські окупаційні війська збільшили активність на Покровському відтинку фронту. За вчора ворог провів там 100 штурмових дій.

Про це повідомляє проєкт DeepState. Зазначається, що цей факт свідчить про намагання ворога пришвидшитися. При цьому окупаційні війська РФ не шкодують жодних резервів.

"Для розуміння за весь 2025 рік більше було лише 3 та 4 травня, а саме 113 та 115 штурмових дій відповідно", – акцентували автори повідомлення.

Відео дня

Війна в Україні: ситуація на фронті

Військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" повідомив, що російські загарбники активізувалися на Лиманському напрямку фронту. За його словами, ворожа піхота цілодобово проявляють активність. Окупанти намагаються обходити з флангів ключові населені пункти на цій ділянці фронту.

Тим часом ветеран російсько-української війни, військовий експерт Олексій Гетьман прокоментував ситуацію в Покровську. За його словами, про оточення українських військ не йдеться. Він зауважив, що український гарнізон біля Покровська веде активні бойові дії з великим використанням зброї: набоїв, гранат, мін, снарядів.

Вас також можуть зацікавити новини: