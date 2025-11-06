Він також сказав, що отримав запрошення відвідати Індію.

Індія значною мірою припинила купувати російську нафту. Таку заяву зробив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами.

Він зазначив, що переговори з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді щодо торговельної угоди проходять добре. Трамп також додав, що отримав запрошення відвідати Індію.

"Він зупинився, значною мірою перестав купувати нафту в Росії. Він мій друг, ми спілкуємось, і він хоче, щоб я приїхав, тож ми це вирішимо. Я поїду. У мене була чудова поїздка туди з прем'єр-міністром Моді. Він чудова людина", – заявив американський лідер.

Санкції проти Росії: інші новини

Нагадаємо, не так давно США уперше з моменту інавгурації Дональда Трампа запровадили масштабні санкції проти Росії. Вони торкнулися російських нафтових гігантів – "Лукойла" та "Роснефти".

Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк каже, що санкції США, Європи та Великої Британії проти цих компаній можуть зменшити російські доходи на 5,5 мільярда доларів щомісяця.

"Якщо санкцій буде дотримано хоча б на 80%, в доларовому еквіваленті це становитиме десь 5,5 млрд щомісячних втрат для російського бюджету", – акцентував він.

