Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на п'ятницю, 7 листопада, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,08 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 48,52 гривні за один євро, тобто гривня втратила 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 42,06/42,09 грн/дол., а євро - 48,51/48,53 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 6 листопада знизився на 5 копійок і складає 42,20 гривні за долар, а курс євро залишився без змін і складає 48,75 гривні за євро. При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 41,60 гривні, а євро - за курсом 47,75 гривні за одиницю іноземної валюти.

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що ситуація на валютному ринку в середині листопада може залежати від кількох взаємопов’язаних факторів, які спрямовуватимуть вектор потенційних змін. При цьому курс долара коливатиметься довкола позначки у 42 гривні, а євро не вийде за межі 50 грн.

