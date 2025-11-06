Приєднання до фонду створить нові можливості для участі українських організацій у спільних оборонних розробках.

Представники Євросоюзу досягли попередньої домовленості щодо приєднання України до Європейського оборонного фонду.

Про це йдеться у повідомленнях Ради ЄС та Європарламенту.

Фонд має бюджет майже 7,3 мільярда євро на 2021-2027 роки, з яких 2,7 млрд виділено на спільні оборонні дослідження та 5,3 млрд євро – на спільні проекти розвитку потенціалу.

Зазначається, що переговірники Ради ЄС та Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо заходів стимулювання інвестицій, пов'язаних з обороною для реалізації плану переозброєння Європи – ReArm Europe. Це ініціатива Євросоюзу щодо збільшення витрат на оборону та зміцнення військового потенціалу Блоку.

"Угода включає знакове рішення про приєднання України до Європейського оборонного фонду, що підкреслює незмінну відданість ЄС безпеці, стійкості та поступовій інтеграції України до європейської оборонно-промислової бази", - йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Наголошується, що приєднання України до оборонного фонду створить нові можливості для участі українських організацій у спільних оборонних дослідженнях та розробках ЄС в майбутньому.

В цілому ж, досягнута попередня угода має на меті сприяти швидшим та гнучкішим інвестиціям у європейську оборонну технологічну та промислову базу. Для перетворення неформальної угоди на закон, її тепер мають схвалити як Парламент, так і Рада ЄС.

Головний депутат Європарламенту Ріхард Колс зазначив, що ЄС "нарешті починає ставитися до інвестицій в оборону з такою серйозністю, якої вимагає час".

У березні країни ЄС схвалили стратегію переозброєння Європейського Союзу ReArm Europe Plan/Readiness 2030, який може вивільнити до 800 мільярдів євро на оборонні витрати. Цей план, зокрема, передбачає і злиття українського та європейського оборонного виробництва.

Згідно з дослідженням брюссельського аналітичного центру Bruegel і Кільського інституту світової економіки, Європі необхідно в рази наростити виробництво озброєнь і спростити військові закупівлі, щоб бути здатною стримати загрозу з боку Росії найближчими роками.

Автори зазначають, що для того, щоб стримувати - а за необхідності і вести бойові дії - без опори на США, виробництво різних систем озброєння в Європі має збільшитися приблизно в 5 разів. Особливо різко необхідно наростити виробництво систем ППО, щоб зіставити їх із можливостями Росії.

