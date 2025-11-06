Швеція вже представила угоду так званій "коаліції охочих".

Швеція і Україна домоглися прогресу у фінансуванні великої угоди, яка може включати закупівлю Києвом до 150 винищувачів Gripen E, повідомив міністр оборони Швеції агентству Reuters.

Він заявив, що Стокгольм може профінансувати частину угоди за рахунок військової допомоги.

Зазначається, що вартість потенційної угоди не розголошується, але виробник Saab у третьому кварталі продав Таїланду чотири літаки Gripen у рамках замовлення на суму 563 млн доларів США, що викликає питання щодо здатності України профінансувати цю покупку.

Відео дня

Які є варіанти фінансування угоди щодо Gripen

"Фінансування просувається, і ми тісно співпрацюємо з українською стороною", - сказав Пол Йонсон.

За його словами, здатність України фінансувати купівлю літаків зі свого бюджету після війни буде центральним елементом угоди, але є й інші варіанти:

"Ми можемо розглянути експортні кредити, заморожені російські активи і нашу програму допомоги Україні, яка становить 40 мільярдів крон наступного року (понад 4 млрд доларів) і 40 мільярдів у 2027 році".

Йонсон повідомив, що Швеція представила угоду так званій "коаліції охочих" - групі з 16 європейських країн, які вирішили допомогти фінансувати війну України проти Росії, - і що деякі з них, можливо, захочуть допомогти у фінансуванні купівлі літаків.

"Можливо, країни, у яких є компоненти системи Gripen, отримають додаткові стимули для фінансування угоди", - зазначив він.

Зазначається, що Gripen оснащений двигунами General Electric, а також багатьма компонентами, виробленими у Великій Британії.

Йонсон заявив, що Швеція активно веде переговори з іншими країнами ЄС про використання 200 мільярдів євро заморожених російських активів для фінансування України.

Важливо, що компанія Saab заявила, що може наростити виробництво Gripen для задоволення попиту, і розглядає можливість співпраці з Україною, Канадою та іншими країнами для розширення виробництва у Швеції та будівництва складальної лінії в Бразилії.

Літаки Gripen для України

У жовтні Швеція підписала з Україною довгострокову угоду про співпрацю в галузі протиповітряної оборони, яка передбачає можливість експорту винищувачів четвертого покоління. Це може стати найбільшим на сьогодні замовленням Швеції на літаки.

Аналітики розглядають Gripen як недорогу альтернативу дорожчим бойовим літакам п'ятого покоління, таким як F-35.

Керівник відділу зі зв'язків з медіа Матіас Редстрьом заявив, що шведська авіабудівна та оборонна компанія Saab поки що не підписала контракт на виробництво винищувачів Gripen в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: