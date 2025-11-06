50 тисяч за народження дитини отримають не усі: в уряді пояснили важливий нюанс

Інші види виплат будуть гарантовані для дітей, яким станом на 1 січня ще не виповниться одного року.

Новий порядок виплат державної допомоги при народженні дитини стосуватиметься лише тих матерів, які народять після 1 січня 2026 року. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики, сім’ї та єдності Людмила Шемелинець.

За її словами, матері отримають 50 тисяч гривень одноразовим платежем.

"Якщо ми говоримо про всі інші види виплат, то вони будуть гарантовані і для тих дітей, яким станом на 1 січня 2026 року ще не виповнилося одного року", – сказала Шемелинець.

Вона також уточнила, що батьки дітей, яким станом на 1 січня 2026 року не виповнилося одного року, мають право отримати допомогу в розмірі 7 тисяч гривень до досягнення дитиною однорічного віку.

Крім того, після досягнення дитиною одного року сім’ї матимуть можливість отримати виплати за програмою "єЯсла".

Нові виплати від держави

Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого З 1 січня 2026 року при народженні дитини її батьки зможуть отримати виплату в розмірі 50 тисяч гривень. Крім цього, передбачається виплата 8 тисяч гривень за програмою "єЯсла" - підтримка для догляду за дитиною від 1 до 3 років. А також додаткові 7 тисяч гривень для вагітних жінок, які офіційно не працюють.

Кабінет міністрів України затвердив програму виплат одноразової грошової допомоги розміром 6500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету "Зимова підтримка". Як повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

