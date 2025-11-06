В Україні вперше за кілька місяців почали дешевшати огірки: скільки коштує кілограм

Зараз огірки надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада 2024 року.

Цього тижня продавці вимушено почали знижувати відпускні ціни в Україні на огірки. Річ у тім, що через постійне зростання цін, попит на цей популярний овоч впав.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що на сьогодні огірки в Україні віддають у межах 80-105 грн/кг ($1,90-2,50/кг). Так, за тиждень відпускні ціни на ці овочі знизилися в середньому на 17%.

Крім того, додатковим фактором для зниження цін стало різке збільшення на ринку пропозиції огірків середньої та низької якості. При цьому більшість продавців припускають, що незабаром ціни на огірки знижуватимуться через поступове зростання пропозиції імпортних овочів.

Зазначається, що зараз тепличні огірки в Україні надходять у продаж у середньому на 18% дешевше, ніж на початку листопада 2024 року.

Ціни на огірки в супермаркетах України

В АТБ овоч продають по 105,89 грн/кг.

У Varus огірки можна купити за 99,90 грн/кг, але це ціна зі знижкою.

При цьому в Сільпо ціни стартують від 89 гривень за кілограм.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

УНІАН підрахував зміни вартості продовольчих товарів у вітчизняних супермаркетах у листопаді порівняно з жовтнем місяцем. Ціни на більшість продуктів залишилися стабільними або змінилися несуттєво в межах кількох гривень; деякі позиції навіть подешевшали. Єдина категорія товарів, яка помітно додала у вартості - курячі яйця.

При цьому член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що ціни на продукти почнуть зростати вже в грудні перед різдвяними святами.

