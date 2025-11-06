Один із давніх соратників диктатора опинився в опалі.

Після зриву саміту США і Росії в Будапешті міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров опинився в немилості в Кремля, оскільки саме його вважають винуватцем дипломатичної невдачі. Про це пише The Moscow Times.

Видання зазначає, що 76-річний Лавров є одним із політичних довгожителів режиму Путіна. Він уже понад 20 років очолює Міністерство закордонних справ і досі вважався одним із найближчих соратників диктатора.

Однак останніми днями він зник із "радарів". Зокрема Лавров був відсутній на засіданні Ради безпеки РФ 5 листопада, на якому Путін анонсував підготовку до відновлення ядерних випробувань, які не проводилися 35 років. Як пише The Moscow Times, це було досить важливе засідання, і Лавров, який входить до складу Радбезу, мав би бути присутнім.

За даними інсайдерів, Лавров був відсутній на нараді "узгоджено". При цьому глава МЗС був єдиним постійним членом Радбезу, хто пропустив це засідання.

Також спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив журналістам, що на саміті G20 російську делегацію очолюватиме не Лавров, як це було останніми роками, а заступник керівника адміністрації президента РФ Максим Орєшкін. За словами Пєскова, це рішення ухвалив безпосередньо Путін.

Зрив саміту в Будапешті

Як писав УНІАН, у жовтні відбулася телефонна розмова Путіна і Трампа, за підсумками якої вони домовилися провести зустріч у Будапешті. Її підготовку доручили главам МЗС обох країн - Сергію Лаврову і Марко Рубіо. Однак після того, як ці двоє провели власну телефонну розмову, саміт було скасовано, а США запровадили нові санкції проти РФ - уперше з початку другої каденції Трампа.

За даними Financial Times, американці були вражені непоступливістю росіян і зокрема Лаврова в питанні закінчення війни в Україні.

"Лавров вочевидь втомився і, здається, вважає, що в нього є важливіші справи, ніж зустрічатися чи взаємодіяти зі Сполученими Штатами, незалежно від того, чого там хоче президент Путін", - сказало поінформоване джерело.

