У рейтингу найпродаваніших моделей в світі у 2025 році впевнено домінує компактний кросовер Toyota RAV4. Про це повідомляє Focus2Move.
Згідно з новими даними, від початку року до вересня Toyota RAV4 продемонструвала зростання на 1,5%, тоді як, наприклад, продажі Tesla Model Y обвалилися на 11,2%.
Падіння спостерігається і у випадку з Toyota Corolla, хоча ця модель все ще займає другу позицію в рейтингу. Загалом японський автовиробник більш ніж впевнено відчуває себе на світовому ринку.
ТОП-10 найпопулярніших автомобілів року:
- Toyota RAV4 (+1,5%);
- Toyota Corolla (-8,2%);
- Tesla Model Y (-11,2%);
- Ford F-Series (+12%);
- Honda CR-V (+0,5%);
- Chevrolet Silverado (+2,8%);
- Toyota Camry (+11,9%);
- Hyundai Tucson (+3,4%);
- Toyota Hilux (+0,8%);
- Kia Sportage (+0,8%).
Український авторинок - останні новини
Раніше стало відомо, що в жовтні на першу реєстрацію подали 25,6 тисячі вживаних легкових авто, привезених з-за кордону. Це на 8,4% більше відносно вересня 2025-го та майже на 54% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.
Також повідомлялося, що у жовтні на внутрішньому ринку країни сервісні центри МВС зареєстровали 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто.
Зазначимо, що в обох сегментах ринку лідером виступає Volkswagen. Особливий попит у українців мають моделі Volkswagen Passat та Volkswagen Golf.