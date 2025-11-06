Цей компактний кросовер почали виробляти у 1994 році.

У рейтингу найпродаваніших моделей в світі у 2025 році впевнено домінує компактний кросовер Toyota RAV4. Про це повідомляє Focus2Move.

Згідно з новими даними, від початку року до вересня Toyota RAV4 продемонструвала зростання на 1,5%, тоді як, наприклад, продажі Tesla Model Y обвалилися на 11,2%.

Падіння спостерігається і у випадку з Toyota Corolla, хоча ця модель все ще займає другу позицію в рейтингу. Загалом японський автовиробник більш ніж впевнено відчуває себе на світовому ринку.

ТОП-10 найпопулярніших автомобілів року:

Toyota RAV4 (+1,5%); Toyota Corolla (-8,2%); Tesla Model Y (-11,2%); Ford F-Series (+12%); Honda CR-V (+0,5%); Chevrolet Silverado (+2,8%); Toyota Camry (+11,9%); Hyundai Tucson (+3,4%); Toyota Hilux (+0,8%); Kia Sportage (+0,8%).

Український авторинок - останні новини

Раніше стало відомо, що в жовтні на першу реєстрацію подали 25,6 тисячі вживаних легкових авто, привезених з-за кордону. Це на 8,4% більше відносно вересня 2025-го та майже на 54% більше, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Також повідомлялося, що у жовтні на внутрішньому ринку країни сервісні центри МВС зареєстровали 77,8 тисячі угод купівлі-продажу вживаних легкових авто.

Зазначимо, що в обох сегментах ринку лідером виступає Volkswagen. Особливий попит у українців мають моделі Volkswagen Passat та Volkswagen Golf.

