Державне бюро буде займатися розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень.

Попередньо йдеться про 16 мільйонів гривень, з якими один із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції Києва Юрій Рибянський зник з робочого місця, заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян.

Вона наголосила, що ДБР займатиметься розслідуванням цієї справи. "Можу на цю хвилину лише підтвердити, що дійсно Державне бюро буде займатися розслідуванням за фактом перевищення службових повноважень одним із керівників слідчого відділу Дарницького управління поліції", - сказала Сапьян в ефірі телемарафону.

При цьому додала, що поліцейський дійсно зник з робочого місця з сумою, за яку був відповідальним. Точна сума ще буде встановлюватися в ході досудового розслідування. Але орієнтовно мова йде про понад 16 млн гривень і переважно ця сума була в доларах США.

Ситуація з Рибянським - що відомо

Як повідомляв УНІАН, начальник відділення Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції Києва Юрій Рибянський не вийшов на службу та не виходив на зв’язок.

Відділ комунікації поліції Києва зазначав, що співробітники Департаменту внутрішньої безпеки негайно розпочали пошуки поліцейського у рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України (умисне вбивство із позначкою "безвісти зниклий").

Йшлося про те, що Рибянський був матеріально відповідальною особою та мав доступ до арештованого майна. Під час перевірки правоохоронці ДВБ виявили зникнення арештованих коштів — з Дарницького управління поліції з камери схову зникли 400 тисяч доларів.

Згодом поліція Києва заявила, що Юрія Рибянського було затримано на Рівненщині.

