За даними моніторингових каналів, нещодавно на Павлоград сунули нові групи ворожих БПЛА.

Місто Павлоград на Дніпропетровщині повністю знеструмлене після російської дронової атаки, повідомив у Телеграм очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайвоненко.

"Місто та деякі населені пункти Синельниківщини залишилися без електропостачання", - зазначив він.

При цьому він наголосив, що частину споживачів енергетики вже заживили по резервних лініях.

Відео дня

Разом з тим, моніторингові канали нещодавно повідомляли, що в напрямку Павлограда прямують нові групи ворожих дронів.

Удари РФ по енергетиці

Восени РФ посилила атаки на українську енергетику. Зокрема 30 жовтня ворог завдав ракетно-дронового удару по енергетичних об'єктах.

Вночі 4 листопада ворог завдав удару по енергетиці Одещини. Як уточнили в Ізмаїльській РДА, РФ масовано атакувала енергетичну та портову інфраструктуру Ізмаїльського району.

Систематичні ворожі атаки на українську енергетику змусили фахівців застосовувати графіки погодинних та екстрених відключень для балансування енергосистеми та проведення ремонтів.

Вас також можуть зацікавити новини: