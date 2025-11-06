Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі заявила, що не буде балотуватися на переобрання.

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі оголосила в четвер, 6 листопада, що піде у відставку після закінчення терміну повноважень на початку 2027 року, пише The New York Times.

Видання зазначає, що Пелосі планує завершити видатну кар'єру, в ході якої вона стала однією з найвпливовіших жінок в історії США. 85-річна Пелосі була першою і єдиною жінкою-спікером Палати представників США. На момент залишення посади вона вона буде представляти Сан-Франциско в Конгресі вже 39 років.

"Я не буду балотуватися на переобрання до Конгресу. Моє послання місту, яке я люблю, таке: Сан-Франциско, усвідомлюй свою силу. Ми створили історію. Ми досягли прогресу. Ми завжди були лідерами", - заявила вона в відео, опублікованому в соцмережі Х.

Вказується, що Пелосі працювала в період кардинальних змін для американського суспільства і свого міста: від кризи СНІДу до легалізації одностатевих шлюбів, а також під час стрімкого зростання технологічного сектору і крайньої поляризації країни.

Примітно, що в політику Пелосі потрапила вже в зрілому віці й стала героїнею для демократів, бо використовувала свою величезну владу для просування через Конгрес реформи охорони здоров'я Obamacare, законодавства про зміну клімату та інфраструктурних програм.

"З вдячним серцем я з нетерпінням чекаю на свій останній рік служби як ваша горда представниця", - сказала вона.

Видання зазначило, що Пелосі, яка полюбляє вживати вислів "відпочинок – це іржавіння", очолювала демократів у Палаті представників протягом 20 років, вісім з них вона обіймала посаду спікера.

Як розповіли помічники політикині, вона зібрала понад 1,3 мільярда доларів для кампаній демократів.

В публікації вказується, що її зневажали консерватори, зображуючи як страшне втілення ліберальних цінностей Сан-Франциско і звинувачували Пелосі в тому, що вони вважали занепадом нації.

Примітно, що Пелосі головувала на двох голосуваннях щодо імпічменту чинного президента США Дональда Трампа в Палаті представників. А він називав її "божевільною Ненсі", не виявляючи ніякої симпатії до своєї супротивниці.

