Європейська комісія стурбована через те, що Угорщина та Сербія продовжують видавати росіянам посвідки на проживання за спрощеною процедурою, пише Радіо Свобода.
"Єврокомісія стурбована, що, згідно з останньою інформацією, Угорщина все ще видає національні картки громадянам Росії відповідно до своїх національних правил", – повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт під час брифінгу у Брюсселі.
Видання зазначає, що влітку 2022 року Угорщина спростила видачу віз на роботу та проживання для громадян низки країн, серед яких є Росія та Білорусь.
Ламерт заявив, що Єврокомісія продовжує моніторити ситуацію щодо Угорщини. Він також нагадав, що російська агресія проти України й надалі становить загрозу безпеці Євросоюзу.
Вказується, що Єврокомісія закликала уряд Сербії ретельніше перевіряти на безпекові питання заявки росіян на отримання їхнього громадянства. Примітно, що хоча Сербія й не входить до Євросоюзу, але користується безвізовим доступом до Шенгенської зони.
"Надання громадянам Росії права безвізового в'їзду до ЄС шляхом призначення їм громадянства Сербії створює потенційні ризики для безпеки ЄС", - вказується в звіті Єврокомісії стосовно прогресу Сербії на шляху до ЄС.
Наводяться дані, що з 2022 року до березня 2025-го влада Сербії в особливому порядку надала громадянство понад 200 громадянам Росії нібито "за заслуги перед країною", серед яких є російські політики, працівники підприємств, де виготовляють ядерну зброю тощо.
Допомога Україні від Угорщини та Сербії
Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не захищає Угорщину ні від кого і ні від чого. За словами Орбана, його країна не просила про це й ніколи не робитиме цього. Він додав, що безпека Угорщини гарантується їхніми національними оборонними можливостями і НАТО. Орбан підкреслив, що Угорщина надала Україні гуманітарну допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, а також постачає газ та електроенергію.
Також ми писали, що президент Сербії Александар Вучич заперечив припущення, що зв'язки його країни з Росією можуть загрожувати комусь в Європі. За словами Вучича, його країна є великим виробником боєприпасів й готова постачати їх в Європу. При цьому, президент Сербії натякнув, що не буде проти, якщо країни Європи купуватимуть боєприпаси в них, а потім передаватимуть зброю Україні.