Угорщина та Сербія надають росіянам громадянство своїх країн, що, на думку Єврокомісії, загрожує безпеці Євросоюзу.

Європейська комісія стурбована через те, що Угорщина та Сербія продовжують видавати росіянам посвідки на проживання за спрощеною процедурою, пише Радіо Свобода.

"Єврокомісія стурбована, що, згідно з останньою інформацією, Угорщина все ще видає національні картки громадянам Росії відповідно до своїх національних правил", – повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламерт під час брифінгу у Брюсселі.

Видання зазначає, що влітку 2022 року Угорщина спростила видачу віз на роботу та проживання для громадян низки країн, серед яких є Росія та Білорусь.

Відео дня

Ламерт заявив, що Єврокомісія продовжує моніторити ситуацію щодо Угорщини. Він також нагадав, що російська агресія проти України й надалі становить загрозу безпеці Євросоюзу.

Вказується, що Єврокомісія закликала уряд Сербії ретельніше перевіряти на безпекові питання заявки росіян на отримання їхнього громадянства. Примітно, що хоча Сербія й не входить до Євросоюзу, але користується безвізовим доступом до Шенгенської зони.

"Надання громадянам Росії права безвізового в'їзду до ЄС шляхом призначення їм громадянства Сербії створює потенційні ризики для безпеки ЄС", - вказується в звіті Єврокомісії стосовно прогресу Сербії на шляху до ЄС.

Наводяться дані, що з 2022 року до березня 2025-го влада Сербії в особливому порядку надала громадянство понад 200 громадянам Росії нібито "за заслуги перед країною", серед яких є російські політики, працівники підприємств, де виготовляють ядерну зброю тощо.

Допомога Україні від Угорщини та Сербії

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна не захищає Угорщину ні від кого і ні від чого. За словами Орбана, його країна не просила про це й ніколи не робитиме цього. Він додав, що безпека Угорщини гарантується їхніми національними оборонними можливостями і НАТО. Орбан підкреслив, що Угорщина надала Україні гуманітарну допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, а також постачає газ та електроенергію.

Також ми писали, що президент Сербії Александар Вучич заперечив припущення, що зв'язки його країни з Росією можуть загрожувати комусь в Європі. За словами Вучича, його країна є великим виробником боєприпасів й готова постачати їх в Європу. При цьому, президент Сербії натякнув, що не буде проти, якщо країни Європи купуватимуть боєприпаси в них, а потім передаватимуть зброю Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: