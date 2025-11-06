Диктатор хоче, щоб українці приїжджали в Білорусь.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко хоче, щоб українці приїжджали працювати в Білорусь. При цьому він поскаржився на виїзд із країни самих білорусів.

Як пише БелТА, самопроголошений "президент" Білорусі відвідав місто Мозир у Гомельській області, недалеко від українського кордону, де урочисто відкрив новий міст через річку Прип'ять. Під час спілкування з місцевими жителями, він заявив, що спочатку нібито не хотів туди їхати.

"Думаю, ну, на тлі війни в Україні якось тут нам радіти і президенту їхати... Але, думаю, пробачать мене українці. Ми ж з'єднуємо береги, зокрема й для них", - заявив він.

При цьому Лукашенко звернувся і безпосередньо до українців.

"Ми відкриті. Будь ласка, приїжджайте, українці. Ми із задоволенням вас приймемо. Для нас українці - це благо. Це дуже працьовиті люди, які розуміють нас, розмовляють з нами однією мовою. Підприємств у нас вистачає. Є, де можна працювати", - заявив Лукашенко.

Водночас диктатор побіжно згадав, що самі білоруси тікають із країни.

"У нас до Польщі з'їхало 10-12 тис. осіб. Хоча, кажуть, мільйон виїхало. Не важливо скільки", - сказав він.

Інші заяви Лукашенка

Як писав УНІАН, раніше диктатор похизувався болотами Білорусі та заявив, що Європа має платити за можливість дихати повітрям із білоруських боліт.

Також днями Лукашенко пригрозив "бахнути" ядерною ракетою по сусідніх країнах, "якщо буде погано".

