На вибір пропонується чотири різні курси підготовки.

У Польщі запускають пілотну програму загальної військової підготовки wReady, у рамках якої кожен повнолітній громадянин зможе пройти одноденні курси. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш, пише RMF24.

"Кожен із нас покликаний піклуватися про свою Батьківщину. Не кожен служитиме в армії, не кожен стане солдатом, не кожен складатиме присягу, але кожен із нас повинен володіти навичками, знаннями і практичним розумінням того, як поводитися в складних ситуаціях", - заявив він.

Зазначається, що програма загальної оборонної підготовки wReady розпочинається з 22 листопада і триватиме до 14 грудня. У ній зможуть узяти участь усі повнолітні громадяни Польщі, але ліміт пілотного етапу становить 25 000 осіб. Навчання проводитимуть виключно у вихідні.

Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик поділився, що на вибір пропонується чотири курси: базовий курс із техніки безпеки, курс виживання, медичний курс і курс кібергігієни. За його словами, у 2026 році планується навчити загалом близько 400 000 осіб.

Польща створить власну систему протидії дронам - що відомо

Раніше заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповів, що його країна планує почати будівництво національної системи протидії дронам упродовж кількох місяців, не чекаючи ініціативи ЄС зі створення "стіни дронів". За його словами, цього місяця міністерство повідомило про інвестиції в технології виявлення, глушіння і нейтралізації ворожих дронів у межах ширшої програми протиповітряної оборони.

Томчик зазначив, що система захисту від дронів ЄС може доповнити польський механізм у майбутньому. За його словами, міністерство має намір використовувати нову програму оборонних позик ЄС "SAFE" для фінансування захисту країни від безпілотників.

