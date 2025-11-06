Перед виборами він виступав за обмеження прав українських біженців та за покращення відносин із Росією.

Новий голова нижньої палати чеського парламенту, Палати депутатів Чехії, Томіо Окамура наказав зняти з парламентської будівлі прапор України, який висів там на знак солідарності з 2022 року. Відповідне відео політик опублікував у соцмережі Х.

На ньому можна бачити, як лідер правопопулістської партії SPD притримує драбину для чоловіка, який знімає прапор України з фасаду парламенту Чехії.

"Це певний символ. Український прапор зняли з будівлі чеської Палати депутатів за моєю вказівкою, і це зайняло кілька секунд", - сказав спікер у коментарі порталу iDNES.

Колишній віце-прем'єр Маріан Юречка назвав Окамуру "жалюгідною людиною" і нагадав йому, що він зняв символ солідарності та мужності.

Важливо, що партія SPD вела свою передвиборчу кампанію під гаслом прибирання українських прапорів з будівель державних органів влади та установ.

Варто зазначити, що перед виборами Томіо Окамура заявляв, що ключовою умовою для входу його партії до коаліції буде перегляд дозволів на проживання всіх українців у Чехії. Також політик вважає, що українці "забирають у чехів роботу та заважають брати газ у Росії".

Зміна позиції Чехії щодо України

Ультраправий політик Філіп Турек, який з великою ймовірністю стане новим міністром закордонних справ Чехії, заявив що його країна, яка досі була одним із найпослідовніших союзників України, ймовірно, скасує свою допомогу Києву після формування нового уряду.

