Богатирьова чекає Януковича, щоб відповісти ”агресивному” Ющенку

Координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що оприлюднення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ указу про перенесення дати дострокових виборів до Верховної Ради більш поглибило і загострило конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам після зустрічі членів постійної делегації ВР у Парламентській Асамблеї Ради Європи з Генсеком ПАРЄ Террі ДЕВІСОМ.

Вона наголосила, що під час зустрічі обговорювався другий указ Президента щодо дострокових виборів.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що поява указу стала несподіванкою для коаліції. За її словами, указ Президента України фактично не містить нічого нового, окрім посилання на 90 ст. Конституції.

На думку Р.БОГАТИРЬОВОЇ, поява другого указу обумовлена тим, що Президент і опозиція роблять все можливе, аби не дати КСУ прийняти рішення щодо указу глави держави від 2 квітня.

«Поява другого указу свідчить, що був чіткий план, щоб унеможливити прийняття рішення Конституційним Судом», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

При цьому, за її словами, уся ця діяльність Президента і опозиції прикривалася роботою робочої групи щодо виходу з політичної кризи.

Р.БОГАТИРЬОВА також наголосила, що поява другого указу внесла корективи в роботу коаліції.

За її словами, після повернення прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і голови ВР Олександра МОРОЗА до Києва коаліція проведе консультації для того, щоб «знайти свій варіант відповіді на таку досить агресивну поведінку Президента».

Вона також зазначила, що коаліція підготує звернення з цього приводу до КСУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент В.ЮЩЕНКО підписав указ, яким визначив нову дату позачергових виборів до Верховної Ради України – 24 червня 2007 року.