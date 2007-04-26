Коаліція скаржитиметься до КС на новий указ Ющенка

Представники коаліції звернуться з новим поданням до Конституційного Суду України щодо другого указу Президента України про розпуск Верховної Ради та позачергові вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомила координатор парламентської більшості, лідер Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА.

«Ми готуємо таке звернення», - сказала вона.

При цьому Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що представники коаліції хочуть дочекатися офіційного оприлюднення указу глави держави у друкованих ЗМІ.

Після цього, сказала вона, розпочнеться збір підписів народних депутатів під відповідним поданням, а також буде сформульований текст цього подання.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ, яким визначив нову дату позачергових виборів до Верховної Ради України – 24 червня 2007 року.

Указ Президента “Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів” опублікований в «Офіційному віснику Президента України». Спеціальний випуск інформаційного бюлетеня вийшов друком 26 квітня, у день підписання указу.

17 квітня Конституційний Суд розпочав розгляд подання 53 народних депутатів V скликання щодо конституційності указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради від 2 квітня.