Конгрес українських націоналістів очолив Степан Брацюнь

Головою Конгресу українських націоналістів (КУН) обрано Степана БРАЦЮНЯ замість Олексія ІВЧЕНКА. Про це УНІАН повідомили в прес-службі КУН.

У повідомленні зазначається, що таке рішення було прийняло більшістю делегатів ХІІІ з`їзду КУН, який пройшов 4 грудня.

У своїй промові перед делегатами з`їзду С.БРАЦЮНЬ відзначив потребу якісного оновлення партії й активного залучення молоді.

«Я ініціюватиму створення Інституту політичної освіти на базі Конгресу для посилення інтелектуальної складової партії та підвищення рівня політичної освіти членів», - зазначив він.

С.БРАЦЮНЬ також підкреслив необхідність співпраці з націоналістичними організаціями, зокрема Організацією Українських Націоналістів.

Також у повідомленні зазначається, що С.БРАЦЮНЬ закінчив медичний інститут ім. О.Богомольця й Харківську юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. Є головою Правління Всеукраїнського Благодійного фонду «Соборність», почесний член Асоціації кардіохірургів України. Член Конгресу Українських Націоналістів із 1993 року. З 2003 року очолював Секретаріат Головного Проводу КУН. Одружений, виховує сина й доньку.

Нагадаємо, до цього головою КУН був О.ІВЧЕНКО. О.ІВЧЕНКО очолював НАК «Нафтогаз України» з березня 2005 року по травень 2006 року.