Ющенко сказав Девісу, що трагедії немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відзначає зацікавленість у максимальній участі Генерального секретаря Ради Європи Террі ДЕВІСА в українському політичному діалозі.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні під час зустрічі з Т.ДЕВІСОМ у Києві.

У ході зустрічі сторони обговорили внутрішню політичну ситуацію в Україні, торкнулися теми врегулювання парламентсько-політичної кризи тощо.

На початку розмови Президент ще раз наголосив - ніякої трагедії у нинішній політичній ситуації в Україні немає, але учасникам політичного процесу «треба знайти демократичну і консолідовану відповідь» по виходу із кризи. Водночас В.ЮЩЕНКО відзначив, що на сьогодні «є велика проблема діалогу в стінах парламенту».

«Немає дороги, навколо якої можна було б згуртувати і більшість, і опозицію», - констатував Президент, додавши, що у Верховній Раді вже 15 років працює модель взаємознищення, а не конструктивної співпраці. Саме такий принцип роботи ВР, на переконання В.ЮЩЕНКА, стоїть у витоків нинішньої парламентської кризи.

Зі свого боку Т.ДЕВІС наголосив, що демократія означає, насамперед, вміння досягати компромісу. Відтак, зазначив Генсек Ради Європи, він бачить єдиний вихід із ситуації, що склалася в Україні - укладення політичних домовленостей між учасниками політичного процесу.