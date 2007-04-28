Янукович: так не можна жити далі

Наступне засідання Кабінету міністрів України пройде згідно з планом наступного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Сьогодні ми готуємося до чергового засідання уряду, яке буде за планом наступного тижня», - сказав прем`єр-міністр, зазначивши, що уряд працює в звичайному режимі.

Головним питанням на наступному засіданні Кабміну будуть зміни до держбюджету для посилення соціальної політики (підвищення заробітних плат, соціальних виплат і пенсій). «Одним із головних питань є й залишається питання пенсійного забезпечення. Ми плануємо виконати всі свої плани й обіцянки, які ми зробили на початку цього року», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Далі прем`єр висловив готовність відповідати на запитання. Закономірно, що першим прозвучало запитання про указ Ющенка від 26 квітня. Віктор Янукович відповів, що, підписавши цей указ, Президент порушив попередні домовленості. "Не треба заганяти себе в глухий кут, -сказав Віктор Янукович, - СБУ працює як КГБ колись... Здійснюється тиск на Конституційний суд, на ЦВК... Так не можна жити далі... Треба зупинитися. Потрібно повернутися в правове поле".