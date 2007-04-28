Ющенко прийде на Європейську площу

15:58, 28 квітня 2007
Політика
1319

Про це повідомляє прес-служба глави держави

Віктор ЮщенкоУ суботу, 28 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у мітингу партій демократичного спрямування (Європейська площа).

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Виступ Глави держави розпочнеться орієнтовно о 18.15 – 18.50.

Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-63-18; 255-78-44.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter