Ющенко прийде на Європейську площу

Про це повідомляє прес-служба глави держави

У суботу, 28 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у мітингу партій демократичного спрямування (Європейська площа). Про це повідомляє прес-служба Президента України. Виступ Глави держави розпочнеться орієнтовно о 18.15 – 18.50. Акредитація представників ЗМІ проводиться за телефонами: 255-63-18; 255-78-44.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter