Ющенко прийде на Європейську площу
15:58, 28 квітня 2007Політика
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Про це повідомляє прес-служба глави держави
У суботу, 28 квітня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО візьме участь у мітингу партій демократичного спрямування (Європейська площа).
Про це повідомляє прес-служба Президента України.
Виступ Глави держави розпочнеться орієнтовно о 18.15 – 18.50.
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