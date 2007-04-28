Головатий опинився між двома вогнями

Народний депутат Верховної Ради України І, ІІ та ІV скликань, член Проводу УНП Степан Хмара написав відкритий лист "Відповідь пану Головатому". "Як казав великий Франко, собачий обов`язок перед Україною спонукає зробити це, бо як не дивно, чомусь досі ніхто належним чином не відповів Головатому і йому подібним "правдолюбцям", трубадурам європейських цінностей, нібито захисникам демократії та права. А давати відсіч цій продажній публіці потрібно", - так пояснює Хмара свій крок. Степан Ількович нагадує колишньому соратнику і однодумцю події грудня 2004 року, коли вони разом голосували проти "недолугих змін до Конституції". "Але тепер Головатий опинився в таборі антиукраїнських сил", - з сумом зазначає Хмара і задається питаннями: "Чому пан претендент на посаду члена Європейського Суду з прав людини закриває очі на зухвале потоптання прав своїх співвітчизників? Чому не чути істеричних завивань Головатого з приводу узурпації повноважень цією незаконною більшістю через ухвалення антиконституційного Закону "Про Кабінет Міністрів України"?

У відкритому листі Степан Хмара підтримує рішення Президента щодо розпуску парламенту і закликає співвітчизників до активної підтримки гаранта Конституції.

Як повідомляв УНІАН, професійним провокатором назвалаСергія Головатого координатор парламентської більшості Раїса Богатирьова: "Заява Сергія ГОЛОВАТОГО з парламентської трибуни 24 квітня цього року мала своєю метою почати розкол парламентсько-урядової коаліції зсередини, створити конфлікт у її солідарному керівництві”. (УНІАН: С.ГОЛОВАТИЙ заявив, що одним із головних пунктів переговорів між Президентом і прем’єр-міністром є можливість зміни голови ВР Олександра МОРОЗА на Р.БОГАТИРЬОВУ).