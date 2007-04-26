Богатирьова вважає Головатого професійним провокатором

Координатор парламентської коаліції Раїса БОГАТИРЬОВА розцінює новий Указ Президента про позачергові парламентські вибори як виклик українцям, які не хочуть в своїй більшій частині брати участі у громадянському протистоянні.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.

За її думку, Указ Президента від 26 квітня 2007 року направлений на відмову від переговорного процесу. “Його головною метою є також зрив конституційного процесу щодо права Президента поза Конституцією втручатися в діяльність гілок влади в Україні і розпускати виключно з політичних суб’єктивних мотивів парламент”, вважає Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона застерігає, що “є велика небезпека використання влади главою держави, отриманої з рук більшої частини українців, проти їх волі”. “Більшість із них вважає стабільність, надійність економічних і соціальних реформ... набагато більш важливими цінностями, аніж нестабільність, хаос, втрата опори на законність, послаблення правопорядку, які пропонуються українською опозицією. Саме її інтереси новим Указом обслуговує Президент”, - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, з точки зору української Конституції і домінуючого в демократіях принципу верховенства права, використання Президентом у цьому Указі норми статті 90, де вичерпно передбачені підстави щодо розпуску парламенту, “є маніпулятивною юридичною і політичною технологіями”. “Таких підстав в природі діяльності Верховної Ради об’єктивно не має і не могло бути”, заявляє координатор коаліції.

З точки зору політичної ціни цього Указу – “це продовження практики ультиматумів і використання політичного мандата Президента для стимулювання жорсткої національної кризи”, - заявила Р.БОГАТИРЬОВА, додавши, що ультиматум - це завжди шлях до узурпації влади.

“З точки зору суспільних інтересів – це виклик українцям, які не хочуть в своїй більшій частині брати участь у громадянському протистоянні. Вони стомились ходити під різними прапорами по вулицях і майданах Києва, вони хочуть бути з сім’ями, чекати підвищення зарплат і пенсій і жити в умовах гарантованої конституційної стабільності. Обов’язок Президента - забезпечити ці корінні цінності кожному з нас”, наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

На її переконання, дострокові вибори не є панацеєю від нечесної політики, реваншу і узурпації влади меншістю. “Вони є ліками для хворої демократії тільки тоді, коли проводяться в умовах дотримання конституційних гарантій прав і свобод, реального використання принципу верховенства права. Все інше – псевдодемократія. Вона не може бути довготривалою, і приречена жити в умовах цинічних і маніпулятивних технологій”, підкреслила Р.БОГАТИРЬОВА.

На жаль, констатує вона, “використовуючи професійних провокаторів і маніпуляторів, такі технологічні прийоми використовуються і по дискредитації ідеології та планів парламентсько-урядової коаліції...”. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, “до такої провокації можна віднести і заяву Сергія ГОЛОВАТОГО з парламентської трибуни 24 квітня цього року, яка мала своєю метою почати розкол парламентсько-урядової коаліції зсередини. Створити конфлікт у її солідарному керівництві”. (УНІАН: С.ГОЛОВАТИЙ заявив, що одним із головних пунктів переговорів між Президентом і прем’єр-міністром є можливість зміни голови ВР Олександра МОРОЗА на Р.БОГАТИРЬОВУ).

“Ми не сприймаємо Указ Президента як право глави держави таким грубим і недемократичним чином вести дискусію з парламентом, суспільством і сучасним, об’єднаним демократичними цінностями, світом. Ми вимагаємо від Президента України діяти виключно в межах його повноважень, що передбачені Конституцією України і демократичними процедурами”, - заявляє Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, “часу для прийняття зважених, відповідальних перед нацією рішень, залишається небагато. Є ще шанс вернути для формування єдиної позиції політичної влади в Україні наш діалог. В його основі має лежати Конституція України, справедливість і відповідальність перед єдиним сувереном влади – українським народом: Президенту скасувати Указ і продовжувати будувати національний компроміс”.