Костенко: у ВР потрібна депутатська група замість НУ-НС

Українська народна партія пропонує політичним силам правого спрямування створити у Верховній Раді України депутатську групу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

«В принципі, дуже добре було б, якби ми створили у Верховній Раді зараз праву політичну групу з тих депутатів, які стоять на однакових ідеологічних позиціях», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Він пояснив необхідність створення такої групи, зокрема, з тим, що фракція НУ-НС у Верховній Раді не віддзеркалює жодної політичної позиції.

Говорячи про те, хто міг би увійти у нову групу, Ю.КОСТЕНКО зазначив, що депутатську її можуть створити 15 депутатів. «У нас шість (депутатів Верховної Ради він УНП – УНІАН), у КИРИЛЕНКА формально десь вісім чи дев’ять, тобто формально ми можемо створити. Плюс «Наша Україна». Ми можемо вийти на формат із 20-25 депутатів», - зазначив Ю.КОСТЕНКО.