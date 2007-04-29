Третього травня Наша Україна розпочне створення мегаблоку

Третього травня „Наша Україна”, “Народна самооборона” та “Українська правиця” розпочнуть переговори про створення єдиного виборчого блоку.

Про це заявив лідер „Нашої України” В’ячеслав КИРИЛЕНКО в ефірі “5-го каналу”, коментуючи заклик Президента України Віктора ЮЩЕНКО про необхідність об’єднання опозиційних сил.

На думку В.КИРИЛЕНКА, демократичні сили мають іти на вибори, максимум, двома великими блоками. За його словами, об’єднання Блоку „Нашої України”, „Народної самооборони” і “Української правиці” є абсолютно реальним. Він сказав, що кроки по об’єднанню є зустрічними між цими політичними силами. „Немає тих перешкод, які є нездоланними, принаймні, я на це сподіваюсь”, - сказав лідер “Нашої України”, додавши, що вже третього травня відбудуться перші консультації щодо тексту угоди про створення відповідного блоку.

Щодо можливості об’єднання вищеназваних політичних сил з БЮТ В.КИРИЛЕНКО зауважив, що це питання складніше з об’єктивних причин, але він не втрачає надії: „Думаю і такий підхід теж не можна відкидати, і ми спробуємо докласти зусиль для того, щоб було створено великий блок”, - сказав він. В.КИРИЛЕНКО повідомив, що така пропозиція висловлювалась з боку „Нашої України” неодноразово, але остаточної відповіді ще немає.