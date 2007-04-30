Ющенко став на шлях сепаратизму

Виступ Президента 28 квітня на мітингу прихильників опозиції є ознакою федералізму та сепаратизму з боку глави держави.

Про це сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради заявила член фракції Партії регіонів Ганна ГЕРМАН, передає кореспондент УНІАН.

«Ваш вчинок пане Президенте 28 квітня це не що інше як федералізація України», - сказала вона. За словами народного депутата, В.ЮЩЕНКО зробив те проти чого раніше як Президент боровся. «Знаєте Вікторе Андрійович, сепаратизм – це коли Президент соборної незалежної України однозначно стає на бік лише однієї політичної сили», - сказала вона.

При цьому Г.ГЕРМАН наголосила, що за сепаратизм необхідно нести відповідальність. «Якщо Президент не виправить своєї позиції, ми повинні переобрати такого Президента», - сказала вона.

Крім того, Г.ГЕРМАН закликала В.ЮЩЕНКА не виходити на майдани політичних сил, якщо він є Президентом усієї України. «Якщо ви хочете вийти до людей, то скликайте свій майдан, такий в який би увійшли і ті люди, які виходять на Європейську площі, і ті, хто виходить на Майдан Незалежності», - сказала вона.