ЦВК виключила з виборчого списку БЮТ 263 прізвища

Центральна виборча комісія виключила з виборчого списку БЮТ 263 кандидати у народні депутати України.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення було ухвалено на сьогоднішньому засіданні Центральної виборчої комісії, яке провів її голова Ярослав ДАВИДОВИЧ.

Комісія працювала в межах правового поля, адже в її засіданні взяло участь 10 членів ЦВК, тобто був кворум, зазначається у повідомленні. Крім того, на засіданні Центрвиборчкому були присутні народні депутати України.

Розглянувши витяг з протоколу V етапу міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій “Всеукраїнське об`єднання “Батьківщина” та Української Соціал-демократичної партії “Блок Юлії Тимошенко”, який відбувся 19 квітня 2007 року, та рішення цього з’їзду про виключення з виборчого списку “Блоку Юлії Тимошенко” кандидатів у народні депутати України, які не були обраними до Верховної Ради України V скликання відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, Закону України “Про вибори народних депутатів України”, враховуючи постанову ЦВК від 4 січня 2006 року № 51, керуючись Законом України “Про Центральну виборчу комісію”, Комісія виключила з виборчого списку виборчого блоку політичних партій “Блок Юлії Тимошенко” 263 кандидата у народні депутати України.