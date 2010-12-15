У ГПУ кажуть, що взяли з Тимошенко підписку про невиїзд

Слідчі Генеральної прокуратури України порушили кримінальну справу щодо екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за перевищення влади або службових повноважень.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури, зауваживши, що ці обвинувачення пред’явлені на підставі ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки).

«ТИМОШЕНКО знаходиться на підписці про невиїзд. Обвинувачення їй не пред’явлено і вона знаходиться у статусі підозрюваної», - відзначили у Генпрокуратурі.

Вказана стаття Кримінального кодексу передбачає покарання на строк від 7 до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв УНІАН, сама ТИМОШЕНКО повідомила, що слідчий під час допиту спробував застосувати до неї міру запобіжного заходу у вигляді підписки про невиїзд. «Без адвоката вони не мали права робити абсолютно ніяких слідчих дій, але вони щось там робили, хотіли пред’явити мені обвинувачення, хотіли пред’явити підписку про невиїзд, але без адвоката вони цього не мають права робити», - зазначила вона.