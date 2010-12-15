На Рівненщині мер насмерть збив велосипедиста

У Рівненській області мер Радивилова Микола КАРАПЕТЯН, керуючи автомобілем «Тойота-Кемрі», на смерть збив велосипедиста - 35-річного жителя Радивилова.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України в Рівненській області, трагедія сталася пізно увечері, 14 грудня, на автошляху Київ-Чоп, за 5 кілометрів перед цим райцентром.

“Зіткнення автомобіля з велосипедистом було настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів від велосипеда і загинув на місці пригоди. Водій автомобіля зупинився і повідомив про трагедію правоохоронців”, - поінформували в ДАІ.

За фактом ДТП проводиться слідство.