На Рівненщині мер насмерть збив велосипедиста
18:32, 15 грудня 2010Політика
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За фактом ДТП проводиться слідство
У Рівненській області мер Радивилова Микола КАРАПЕТЯН, керуючи автомобілем «Тойота-Кемрі», на смерть збив велосипедиста - 35-річного жителя Радивилова.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі відділу Державтоінспекції УМВС України в Рівненській області, трагедія сталася пізно увечері, 14 грудня, на автошляху Київ-Чоп, за 5 кілометрів перед цим райцентром.
“Зіткнення автомобіля з велосипедистом було настільки сильним, що чоловік відлетів на кілька метрів від велосипеда і загинув на місці пригоди. Водій автомобіля зупинився і повідомив про трагедію правоохоронців”, - поінформували в ДАІ.
За фактом ДТП проводиться слідство.
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