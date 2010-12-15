Кримська міліція: депутат з донькою ховаються від слідства

Проведення обшуків у депутата Верховної Ради АРК, комуніста В’ячеслава ЗАХАРОВА і його доньки є вимушеним заходом, оскільки його підозрюють у скоєнні злочину, і він протягом двох місяців ховається від слідства.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в АРК.

У рамках порушеної 14 жовтня 2010 року прокурором АРК кримінальної справи щодо В.ЗАХАРОВА за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 296 ч. 2 Кримінальні кодекси України (хуліганські дії), 14 грудня за місцем його проживання, а також місцем проживання його доньки співробітниками міліції були проведені обшуки, повідомили в міліції.

На даний час справа перебуває у провадженні слідчого відділу Сімферопольського міського управління міліції.

"Проведення обшуків було вимушеним заходом, оскільки з моменту порушення кримінальної справи, протягом двох місяців, громадянин В.ЗАХАРОВ до слідчих органів не з’являється, на повістки і виклики до слідчого не реагує. Дотепер встановити його місцезнаходження не було можливим, громадянин ховається від слідчих органів", - зазначається у прес-релізі.

У міліції пояснили, що відповідно до ст. 177 Кримінально-процесуального кодексу України, що визначає підстави для проведення обшуку, ці слідчі дії і були проведені у самого В.ЗАХАРОВА і його доньки. Метою проведення обшуків було встановлення місцезнаходження особи, підозрюваної у скоєнні злочину, зазначається у повідомленні.

"У ситуації, що склалася, звинувачення співробітників міліції у політичній заангажованості, щонайменше, безпідставні", - вважають у міліції.