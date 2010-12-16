Завтра Янукович зустрічатиме високого гостя

17 грудня в Україні з робочим візитом перебуватиме Президент Угорщини Пал ШМІТТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, завтра о 12.00 розпочнеться зустріч президентів України та Угорщини Віктора ЯНУКОВИЧА та П.ШМІТТА, після чого, о 12.35, глави двох держав поспілкуються з представниками засобів масової інформації.

Акредитацію представників ЗМІ на заходи за участю Президента України проводить Головне управління з питань комунікацій АПУ сьогодні до 17.30 за телефонами: 255-74-02, 255-78-44.