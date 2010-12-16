Литвин зібрав у себе керівників фракцій

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН проводить Погоджувальну раду з керівниками фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам заступник голови фракції Партії регіонів Анатолій КІНАХ.

За його словами, ведеться пошук шляхів для розблокування роботи парламенту.

А.КІНАХ нагадав, що необхідна працююча Верховна Рада, оскільки «до Нового року залишились лічені дні».

«Я би опозиції пропонував контролювати нормативну процедуру, щоб не були порушені права тих, хто є фігурантами кримінальних справ. А тут зараз знову спроба політизувати процес», - підкреслив А.КІНАХ і додав: «Це дуже дорого обійдеться нам».

Як повідомляв УНІАН, члени фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували трибуну і президії ВР з вимогою закрити кримінальні справи проти лідерів опозиції.