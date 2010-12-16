Регіонали захопили президію парламенту

Народні депутати від Партії регіонів захопили президію парламенту, яку зранку блокували депутати з фракції “БЮТ-Батьківщина”.

Як передає кореспондент УНІАН, “регіонали” увірвалися до сесійної зали із дверей президії, через які до сесійної зали заходять керівники Верховної Ради.

Депутати із фракції Партії регіонів увірвалися в двері з матюками і розпочали бійку з депутатами від “БЮТ-Батьківщина”, яка тривала не більше хвилини. Серед перших, хто увірвався, були Олександр ВОЛКОВ, Олег ЦАРЬОВ, Олександр ЄФРЕМОВ, Ельбрус ТЕДЕЄВ. Депутати із фракції Партії регіонів зірвали плакат з написом: «Припиніть політичні репресії» і пошматували його.

У даний час “регіонали” перебувають у президії ВР, вони витіснили звідти депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», які стоять біля трибуни парламенту.