Чоловікові Тимошенко роблять екстрену операцію

Чоловікові екс-прем’єра Юлії Тимошенко Олександрові роблять екстрену операцію.

Про це повідомляють джерела "Української правди".

"Медикаментозна терапія не діє, тромби не розсмоктуються", - повідомило джерело.

Як повідомлялося, у ніч із вівторка на середу Олександр Тимошенко потрапив у реанімацію. За даними джерел, його доставили з маєтку в Конча-Заспі до Київського міського центру серця.

Там чоловікові лідера БЮТ і екс-прем’єра Юлії Тимошенко був поставлений діагноз тромбоемболія легеневої артерії, тобто закупорка легеневої артерії тромбом, що відірвався.

Після обстеження Олександру Тимошенку стали розріджувати кров – і потім лікар говорив, що його життю нічого не загрожує.