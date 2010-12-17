Чоловікові Тимошенко роблять екстрену операцію
10:44, 17 грудня 2010Політика
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Медикаментозне лікування не допомагає
Чоловікові екс-прем’єра Юлії Тимошенко Олександрові роблять екстрену операцію.
Про це повідомляють джерела "Української правди".
"Медикаментозна терапія не діє, тромби не розсмоктуються", - повідомило джерело.
Як повідомлялося, у ніч із вівторка на середу Олександр Тимошенко потрапив у реанімацію. За даними джерел, його доставили з маєтку в Конча-Заспі до Київського міського центру серця.
Там чоловікові лідера БЮТ і екс-прем’єра Юлії Тимошенко був поставлений діагноз тромбоемболія легеневої артерії, тобто закупорка легеневої артерії тромбом, що відірвався.
Після обстеження Олександру Тимошенку стали розріджувати кров – і потім лікар говорив, що його життю нічого не загрожує.
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