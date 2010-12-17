Литвин: не буде Верховної Ради - не буде країни

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що вчора до нього надійшла доповідна записка, у якій було вказано, що народні депутати «заносять в сесійну залу ланцюги, замки, металеві прути». В.ЛИТВИН зазначає, що в доповідній записці йшлося про народного депутата із фракції «БЮТ-Батьківщина» Євгена ДОБРЯКА, який приніс у сесійну залу «декілька предметів, замотаних у мішковину, ззовні схожих на монтування».

Демонструючи депутатам ланцюги і залізні прути, В.ЛИТВИН запитав: «Яке це має відношення до депутатської діяльності?».

Він підкреслив, що таким чином в державі остаточно руйнується парламентаризм.

В.ЛИТВИН наголосив, що намагався вчора знайти компроміс між більшість і опозицією, але фракція «БЮТ-Батьківщина» не погоджувалася на жодні пропозиції. За його словами, він навіть пропонував зайти в сесійну залу і спробувати голосувати за постанову, у якій йшлося б про звернення до Генеральної прокуратури щодо можливості переглянути рішення щодо підписки про невиїзд для лідера “БЮТ-Батьківщини” Юлії ТИМОШЕНКО.

На думку голови ВР, такі події, як сталися учора в парламенті, можуть відбуватися тому, що «всі витівки, які відбувалися тут, сходять з рук». «І руйнується Верховна Рада України, як останній прихисток демократії. Ну, не буде ж Верховної Ради, не буде країни», - сказав він.

В.ЛИТВИН вважає, що «переслідуються інші цілі – ота війна, яка продовжується після президентської кампанії, вона не закінчилася, вона набирає нових обертів, і нам треба зупинитися».

«І жаль, що народні депутати пішли із сесійної зали, давайте приймемо рішення – проведемо депутатські збори, давайте зупинимось у цьому ражі. І, врешті-решт, ми повинні зрозуміти, що ми відповідальні за країну», - наголосив В.ЛИТВИН.

Голова ВР закликав, щоб «вляглись всі емоції».

«Не прикрашає країну те, що відбувалось і відбувається», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, учора, 16 грудня, у сесійній залі парламенту сталася бійка між “регіоналами” і “бютівцями”, які зранку блокували президію, трибуну і урядову ложу парламенту.

Перед цим народні депутати із фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували двері в сесійну залу: деякі ланцюгами, інші - якимись пов’язками.

Однак усі вхідні двері до зали були розблоковані, Депутати від ПР увірвалися до сесійної зали з дверей президії, через які заходять керівники Верховної Ради, побилися з депутатами від “БЮТ-Батьківщина” і відтіснили їх у сесійну залу.

П’ятьох “бютівців” забрала “швидка допомога”.