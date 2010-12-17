У Європарламенті кажуть, що Янукович не зрозумів месидж

Депутат Європарламенту Ельмар БРОК (група народних партій, Німеччина) шокований діями української влади стосовно опозиції та її лідера.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це депутат заявив журналістам 16 грудня, коментуючи рішення Генеральної прокуратури України відкрити кримінальну справу проти Юлії ТИМОШЕНКО.

«Я шокований процедурою – висувати звинувачення для того, щоб ослабити опозицію, і це за день до того, як лідер опозиції планувала зустрітися з лідерами ЄС на саміті. Я вважаю, це неймовірно», - сказав Е.БРОК.

«І це показує, що Президент Віктор ЯНУКОВИЧ не зрозумів месидж, який був надісланий відразу після місцевих виборів, що такі односторонні дії проти опозиції неприпустимі і не відповідають правилам демократії», - додав депутат.

Він висловив переконання в політичному характері звинувачення проти Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що зараз в Україні переслідують тільки опозиційних політиків.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу. При цьому прокуратура вирішила застосувати до Ю.ТИМОШЕНКО обмежувальні заходи у вигляді підписки про невиїзд, яку не вдалося одержати у зв`язку з тим, що Ю.ТИМОШЕНКО прийшла на допит у Генпрокуратуру без адвоката. Того ж дня екс-прем`єру вручили повістку на 20 грудня.