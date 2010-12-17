Парламентські журналісти оголосили бойкот Чечетову

Парламентські журналісти оголосили бойкот народному депутату від Партії регіонів Михайлу ЧЕЧЕТОВУ та домовилися не показувати його коментарі з приводу вчорашніх подій у Верховній Раді у випусках новин, а також не друкувати його коментар на стрічках інформаційних агентств.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна домовленість між журналістами була досягнута після того, як М.ЧЕЧЕТОВ декілька разів поспіль намагався переконати журналістів, що “регіонали” поводилися “толерантно і ніяких бійок у Верховній Раді не було”. М.ЧЕЧЕТОВ всіляко намагався переконати, що представники БЮТ самі намагалися напасти на депутатів від Партії регіонів.

Кореспондент УНІАН намагався «донести» до М.ЧЕЧЕТОВА, що “толерантність “регіоналів” вилилася у те, що декілька народних депутатів перебувають на лікарняних ліжках. При цьому М.ЧЕЧЕТОВ робив вигляд, що він взагалі не чує цих зауважень. Подібні зауваження лунали і від кореспондентів центральних телевізійних каналів та інших інформаційних агентств та інтернет-видань.

Коли журналісти запитали М.ЧЕЧЕТОВА, хто нестиме відповідальність за застосування фізичної сили, він щось почав розповідати про виборців України.

Врешті-решт, це набридло журналістам, і вони зі словами: «Припиніть робити з нас ідіотів» вимкнули диктофони та камери.

Аналогічна ситуація сталася, коли М.ЧЕЧЕТОВ давав коментар телеканалу СТБ та виданню «Українська правда». Журналісти цих ЗМІ також висловили своє обурення.

Крім того, коли М.ЧЕЧЕТОВ намагався дати коментар знімальній групі «Нового каналу», до цієї розмови приєдналися журналісти «Української правди» та УНІАН, які вкотре попросили депутата «не вішати лапшу та не тримати їх за ідіотів».