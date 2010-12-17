«Батьківщина» розказала про мордобій парламентам Європи і США

Партія «Батьківщина» звертається до парламентаріїв Європи та США з вимогою привернути увагу до дій чинної української влади у зв’язку із вчорашньою бійкою у сесійній залі Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції перший заступник партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ.

«Ми звертаємось і до нашої громадськості та звертаємо увагу до події, яка відбулась в Україні. Ми, безумовно, звертаємось і відіслали відповідні звернення до парламентаріїв Європи - Європейського парламенту, ПАРЄ, парламентаріїв цивілізованих країн Європи і Сполучених Штатів, щоб привернути увагу до тих, хто сьогодні представляє країну і кому вони дають візи для того, щоб пересуватись у них по країні або відкривати рахунки у банках, щоб відмивати бюджетні кошти», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він вкотре заявив, що в Україні розпочався повномасштабний терор проти представників опозиції.