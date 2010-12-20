Круглий стіл «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи»

11:41, 20 грудня 2010
Політика
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У середу, 22 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи».

Організатор «круглого столу»

– Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

Загальна характеристика становища російського бізнесу в Україні.

Підсумки 2010 року. Ключові події, що зробили вплив на російський бізнес в Україні.

Що помінялося для російського бізнесу в Україні з приходом до влади нового Президента і уряду?

Прогноз на 2011 рік:

- характеристика українських активів, найпривабливіших для російських інвесторів;

- найбільш перспективні сфери для співпраці українського і російського бізнесу.

Учасники «круглого столу»:

1. Олексій УРІН – радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні;

2. Олександр МАЦАК – заступник голови Правління АСК «ІНГО Україна»;

3. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ»;

4. Олег УСТЕНКО – директор Міжнародного фонду Блейзера;

5. Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО – директор Європейської Бізнес Асоціації;

6. Костянтин ГОЛОВІНСЬКИЙ – керівник Управління корпоративних комунікацій ГІК «Ренесанс Капітал»;

7. Діоніс ВАСИЛЬЄВ – директор консалтингової групи «НЕО Центр Україна»;

8. Сергій ВОВК – головний редактор видання «Інвестгазета».

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).

 

 

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