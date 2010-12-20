Круглий стіл «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи»
У середу, 22 грудня, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться «круглий стіл» «Російський бізнес в Україні: проблеми і перспективи». Організатор «круглого столу»
Організатор «круглого столу»– Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:Загальна характеристика становища російського бізнесу в Україні.
Підсумки 2010 року. Ключові події, що зробили вплив на російський бізнес в Україні.
Що помінялося для російського бізнесу в Україні з приходом до влади нового Президента і уряду?
Прогноз на 2011 рік:
- характеристика українських активів, найпривабливіших для російських інвесторів;
- найбільш перспективні сфери для співпраці українського і російського бізнесу.
Учасники «круглого столу»:1. Олексій УРІН – радник, керівник економічної групи Посольства РФ в Україні;
2. Олександр МАЦАК – заступник голови Правління АСК «ІНГО Україна»;
3. Мирослав ТАБАХАРНЮК – глава Наглядової ради компанії «МТ-ІНВЕСТ»;
4. Олег УСТЕНКО – директор Міжнародного фонду Блейзера;
5. Ганна ДЕРЕВ’ЯНКО – директор Європейської Бізнес Асоціації;
6. Костянтин ГОЛОВІНСЬКИЙ – керівник Управління корпоративних комунікацій ГІК «Ренесанс Капітал»;
7. Діоніс ВАСИЛЬЄВ – директор консалтингової групи «НЕО Центр Україна»;
8. Сергій ВОВК – головний редактор видання «Інвестгазета».
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62; (098) 343-62-11. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3-й поверх).