За кого б голосували українці найближчої неділі (соцопитування)

Якби дострокові парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то до парламенту потрапили б п’ять політичних сил.

Про це свідчать результати соціологічного експрес-опитування населення України, проведеного Інститутом політичного моделювання спільно з дослідницьким центром “Імідж-Контроль”, які представлені на прес-конференції в УНІАН.

Таким чином, до Верховної Ради могли б потрапити Партія регіонів, за яку готові проголосувати 35% опитаних, БЮТ - 23%, "Народний Союз “Наша Україна" - 12%, КПУ - 5%, блок “Народна самооборона Юрія Луценка” - 4,8%.

На межі проходження до ВР перебувають СПУ - 2,9% та Блок Наталі Вітренко - 2,9%.

За Народну партію Володимира Литвина готові проголосувати 2,4%, “Рух - Українська правиця” - 1,6%.

Як зазначив на прес-конференції заступник директора Інституту політичного моделювання Юрій БАУМАН, зневіра та втомленість виборців від постійних політичних сутичок позначаються на песимістичних суспільних настроях громадян. Здебільшого виборці не вірять в те, що дострокові вибори вирішать політичну кризу в країні - 44%. Водночас 36% оптимістично налаштовані на вирішення політичної кризи.

За словами Ю.БАУМАНА, виборці схильні покладати свої надії на покращання ситуації переважно на тих політиків, які або перебувають при владі (Віктор ЮЩЕНКО, Віктор ЯНУКОВИЧ), або є тими політичними фігурами, які проявили себе на політичній арені (Юлія ТИМОШЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО). Найбільше сподівань на краще майбутнє виборці покладають на діяльність прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА - 36%, Ю.ТИМОШЕНКО - 26%, президента В.ЮЩЕНКА - 15% та лідера “НС” Ю.ЛУЦЕНКА - 12%.

44% виборців покладають вину за політичну кризу в Україні скоріше на “помаранчеві сили” (президент, парламентська опозиція), ніж на біло-блакитні ( уряд В.ЯНУКОВИЧА, Верховна Рада і правляча коаліція) - 33%.

Абсолютна більшість виборців (81%) відчувають сьогодні необхідність зміни ситуації в країні. Однак, якщо 37% вважають, що країні необхідні докорінні зміни, але шляхом сміливих та рішучих дій, то 44% прагнуть серйозних змін, але шляхом поступових дій.

Вуличне опитування проводилось 23 квітня цього року, всього опитано 15 тис. 36 респондентів. Похибка дослідження не перевищує 1,8% .